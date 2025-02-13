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РНБО впровадила санкції проти Порошенка

13 лютого 2025, 11:35
РНБО впровадила санкції проти Порошенка
Фото:БПП
Також у санкційному списку – Коломойський, Боголюбов, Жеваго і Медведчук.
Рада нацбезпеки і оборони вжила санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго.
 
Про відповідне рішення стало відомо із сайта президента. 
 
Щодо кожного з них застосували 17 обмежень. Санкції безстрокові.
 
Що заборонила цим особам РНБО?
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  •  блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • заборона користування радіочастотним спектром України;
  • обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);
  •  заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
  • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
  • запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • заборона на набуття у власність земельних ділянок;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою;
  • заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).
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