РНБО ввела санкції ще проти семи представників УПЦ (МП)

Згідно з указом на сайті президента, санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборона на торгівельні чи юридичні операції, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) запровадила санкції ще проти семи представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 11 грудня.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла б смикати українське суспільство", — наголосив Зеленський.

Згідно з указом на сайті президента, санкції передбачають, зокрема, блокування активів, заборона на торгівельні чи юридичні операції, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна, позбавлення державних нагород України, заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Як повідомлялося, СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до рф.