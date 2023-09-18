Роберт Фіцо обіцяє скасувати допомогу Україні, якщо стане прем'єром Словаччини

Він - стандартний політик-популіст, який не вірить в перемогу нашої країни, а на передвиборчих мітингах цитує російську пропаганду про війну на Донбасі.

У Словаччині 30 вересня повинні відбутися дострокові парламентські вибори. Перемогу в них прогнозують партії Smer, лідером якої є колишній очільник уряду країни, політик-популіст Роберт Фіцо. Він, в свою чергу, погрожує Україні скасуванням військової та політичної підтримки.

Про це повідомляє Associated Press.

"Якщо Smer увійде до складу уряду, ми більше не будемо відправляти зброю та боєприпаси в Україну", - заявив Фіцо, пояснюючи це нібито прогнозованим ходом війни.

Він зауважив, що не варто думати, що рф відмовиться від вже захоплених територій, в тому числі й від Криму.

Ба більше, Фіцо вважає, що Київ повинен укласти з рф компромісну угоду, а аби це сталося швидше - США та ЄС повинні повпливати.

Окрім цього, він цитує російську пропаганду, брешучи, нібито на Донбасі росія вісім років воювала з "українськими націоналістами".

"Війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася у 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську", - заявив Фіцо під час передвиборчої промови у Топольчанах.

Фіцо також виступає проти санкцій ЄС щодо росії, ставить під сумнів здатність української армії витіснити російські війська, що вторглися, і хоче використати членство Словаччини в НАТО, щоб заблокувати приєднання України. Його повернення до влади може змусити Словаччину відмовитися від свого демократичного курсу іншими способами, пішовши шляхом Угорщини за прем’єр-міністра Віктора Орбана та, меншою мірою, Польщі за партії "Право і справедливість".