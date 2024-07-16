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Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту

16 липня 2024, 14:55
Роберту Мецолу переобрали президенткою Європейського парламенту
Фото: AFP
За неї віддали 562 голосів новообраних депутатів Європарламенту.
Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів переобрали Роберту Мецолу президенткою Європейського парламенту. 
 
Про це йдеться на сайті Європарламенту. 
 
Загалом у голосуванні за президента Європарламенту брали участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голосів.
 
Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки.
 
Роберта Мецола — мальтійська політикиня. 2002 року Роберта була призначена генеральним секретарем Європейської демократичної студентської організації. З 2012 по 2013 рік – юрисконсульт верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон. З 2013 року – депутатка Європарламенту від Мальти. Переобиралася у 2014 та 2019 роках. Є членом Мальтійської націоналістичної партії, яка входить до правоцентристської групи Європейська народна партія у Європейському парламенті.
 
У листопаді 2020 року Мецола була обрана першим віцепрезидентом Європейського парламенту. 11 січня 2022 року, після смерті президента Давида Сассолі, Мецола стала в.о. голови Європейського парламенту. 18 січня 2022 року її було обрано головою Європейського парламенту 458 голосами. У травні Мецола відвідала Київ і підтвердила, що Україна буде у Євросоюзі. 
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