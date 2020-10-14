Робота навчили готувати 19 страв, «ціна питання» - $30 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ZDNet.
"Ми з захопленням анонсуємо вихід на глобальний ринок робота Flippy. Він надходить у продаж в розпал пандемії і підтримує приготування 19 різних страв, включаючи картоплю фрі і бургери зі штучного м'яса Impossible Burger", - наголосив виконавчий директор компанії Miso Robotics Майк Белл.
Повідомляється, що перша презентація маніпулятора була проведена ще в січні цього року, проте той не здобув популярності, доки не настала пандемія COVID-19.
"Miso Robotics впевнена, що цей попит забезпечить успіх і спростить автоматизацію галузі, яка потребує не тільки відновлення, але і прискорення зростання", - заявив Майк Белл.
Робот кріпиться до стелі. Він самостійно визначає температуру продуктів, прогнозує час приготування, вивчає і класифікує нові продукти, а також налаштовує пропорції.
"Швидкість приготування маніпулятора - 150 котлет для бургерів на годину, а 19 заявлених страв включають стандартне фастфуд-меню, на зразок картоплі фрі і айдахо, а також одну незвичайну - штучне м'ясо Impossible Burger", - запевнила компанія-розробник.
Уточнюється, що встановлення роботизованого маніпулятора коштуватиме 30 тисяч доларів, а програмне забезпечення купити не можна - клієнти Miso Robotics будуть щомісяця платити за його оренду 1,5 тисяч доларів.
Наразі відомо, що Flippy уже схвалений NSF International - незалежною глобальною організацією, яка сертифікує продукти і вироби, призначені для приготування їжі та напоїв.
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