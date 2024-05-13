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Робота ППО України погіршилася – WSJ

13 травня 2024, 10:33
Робота ППО України погіршилася – WSJ
джерело slovoidilo
Журналісти з'ясували, що цього року українська сторона не перехопила жодної ворожої ракети С-400 чи С-300.

Протиповітряна оборона України стала збивати набагато меншу частину російських ракет, аніж раніше. Українські воїни за останні шість місяців перехопили близько 46% ворожих ракет у порівнянні з 73% за попередні пів року.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на відомості, отримані в результаті аналізу даних від командування Військово-повітряних сил України.

"Минулого місяця показник перехоплення знизився до 30% ракет. Хоча дані щодо атак і перехоплень за кілька днів були неповними, а Україна використовує таку статистику в пропагандистських цілях, представник ЗСУ і незалежний оборонний аналітик заявили, що ці дані дають загалом точну картину", - наголошується в матеріалі.

За відомостями журналістів, погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що рф посилює атаки безпілотниками і ракетами і запускає дедалі більше важковразливої зброї, такої як балістичні ракети. Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом зенітно-ракетних систем Patriot, які були його найкращим захистом від таких атак.

WSJ зазначає, що посилення атак з повітря призводить до руйнування інфраструктури та міст, "виснажуючи і без того мізерні запаси ракет, які потрібні Україні, щоб не допустити російські ВПС у своє небо".

Представник європейської військової розвідки вважає, що наступні два чи близько того місяці матимуть вирішальне значення щодо того, чи вдасться стримати ВПС рф до прибуття в Україну нових західних засобів ППО.

"Що менша загроза української оборони для російської авіації, то більша загроза для українських сил на землі та критичної інфраструктури", - сказав експерт Дуглас Баррі.

За останні шість місяців рф випустила приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, аніж за попередній піврічний період. Представник Військово-морських сил України сказав, що відбиття більшої кількості атак призводить до виснаження запасів боєприпасів. Крім того, за його словами, потужні атаки також можуть перевантажити українську оборону, оскільки системи ППО іноді не можуть досить швидко перезарядитися.

росія за останні шість місяців запустила майже вдвічі більше дронів "Шахед" - 2 628, ніж за попередній період. Аналітики підкреслила, що ворог частково використовує безпілотники для перевірки систем ППО перед запуском ракет. Окупанти запустили також 114 балістичних і 46 гіперзвукових ракет "Кинджал" і "Циркон" (33 і 27 відповідно за попередні шість місяців).

"За останні шість місяців Україна збила лише 10% балістичних ракет, випущених росією. Згідно з даними, вона не перехопила жодної ракети С-300 і С-400, випущеної по території України до цього часу цього року", - підкреслюється в статті.

протиповітряна оборонаППОвійна в Україніросія-агресор

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