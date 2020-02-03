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Роботу аеропорту Франкфурта зупиняли майже на дві години через появу дрона

Поліція пізніше повідомила, що аеропорт відновив роботу о 13.00, але розслідування триває
Один з пілотів повідомив, що безпілотник пролетів над південною частиною аеропорту близько 11.15 ранку, і аеропорт був закритий, оскільки поліція обшукувала район за допомогою вертольота.
Роботу аеропорту Франкфурта зупиняли майже на дві години через появу дрона Фото: з вільних джерел

Міжнародний аеропорт Франкфурта, найбільш завантажений в Німеччині, закрили майже на дві години в понеділок після того, як поруч з ним був помічений безпілотник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Один з пілотів повідомив, що безпілотник пролетів над південною частиною аеропорту близько 11.15 ранку, і аеропорт був закритий, оскільки поліція обшукувала район за допомогою вертольота.

Поліція пізніше повідомила, що аеропорт відновив роботу о 13.00, але розслідування триває.

Кілька рейсів були скасовані або перенаправлені, в тому числі літак з губернатором західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом, який повертався з поїздки в Ізраїль.

Всього кілька тижнів тому аеропорт Франкфурта був закритий приблизно на годину через виявлення безпілотника, а в 2019 році там було зареєстровано близько 28 випадків виявлення дронів.

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02 03 2020 16:20
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