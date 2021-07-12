Роботу київського метрополітену у вівторок буде продовжено через футбольний матч

У ніч із 7 на 8 грудня роботу столичного метрополітену буде продовжено на одну годину через футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), також можливі зміни у роботі станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену, пише Інтерфакс-Україна.

"У ніч із 7 на 8 грудня, у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), роботу метрополітену буде продовжено на одну годину", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

У ньому уточнюється, що перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід, а після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - наголошують у метрополітені.

Нагадаємо, що у Києві у ніч проти 6 грудня пішов мокрий сніг. Комунальники оброблювали дороги протиожеледними засобами та прибирали сніг.