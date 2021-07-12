Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Роботу київського метрополітену у вівторок буде продовжено через футбольний матч

У ніч із 7 на 8 грудня роботу столичного метрополітену буде продовжено на одну годину через футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), також можливі зміни у роботі станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
Роботу київського метрополітену у вівторок буде продовжено через футбольний матч Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену, пише Інтерфакс-Україна.

"У ніч із 7 на 8 грудня, у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь), роботу метрополітену буде продовжено на одну годину", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook.

У ньому уточнюється, що перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід, а після завершення матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - наголошують у метрополітені.

Нагадаємо, що у Києві у ніч проти 6 грудня пішов мокрий сніг. Комунальники оброблювали дороги протиожеледними засобами та прибирали сніг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 12 2021 09:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.