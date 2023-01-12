Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Родовище рідкісних металів, можливо найбільше у Європі знайшли на півночі Швеції

12 січня 2023, 15:15
Родовище рідкісних металів, можливо найбільше у Європі знайшли на півночі Швеції
Фото: РБК
На півночі Швеції у районі міста Кіруна виявили велике родовище рідкісних металів, яке скоріш за все є найбільшим з відомих у Європі
 
 
Гірнича компанія LKAB повідомила, що поклади знайшли поруч з однією з її діючих, може йтися про мільйон тонн сировини, пише SVT
 
"Це найбільше з відомих родовищ рідкісних металів у нашій частині світу і це може суттєво посприяти отриманню сировини, яка є критично необхідною для "зеленого переходу". З постачанням є проблеми, а без видобутку будувати нові електромобілі неможливо", - зазначив керівник компанії Ян Мострьом. Ця сировина необхідна і для компонентів вітрових електростанцій.
 
Міністерка з питань бізнесу й енергетики Ебба Буш заявила, що знайдені поклади зіграють ключову роль у "зеленому переході" Європи. 
 
"Це дуже великий потенціал для того, щоби Європа стала лідером "зеленого переходу". Ми зможемо і зменшувати викиди, і посилювати конкурентність", - зазначила вона.
 
Зараз метали, необхідні для виготовлення електромобілів і вітрових турбін, надходять з Китаю. У цьому вбачають ризики того, що Китай з економічних чи політичних міркувань може відмовитись постачати сировину, пропонуючи лише готові продукти. 
Швеція

Останні матеріали

Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Україна бачить
Політика
Україна бачить "рік перемоги". Але у росії інші плани – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2023, 12:02
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Дуже і дуже критична ситуація в Соледарі потребує досвідченого і перевіреного командира. Причому одного, а не 25 – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 23:01
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється