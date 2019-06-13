Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства Росії у Нідерландах
Люди встановили біля посольства 298 білих стільців, як у літаку, включно з проходами. Вони символізують 298 жертв MH17, повідомляє "Громадське" з посиланням на NOS.
Також часники акції виставили плакати з написами "Справедливість для MH17" та один російською "Человечность превыше политики".
"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди.
Він додав, що мовчання Росії політично мотивоване.
"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - наголосив ван Луйк.
Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
Читайте також: З’явилися нові докази причетності російських військових до катастрофи МН17 на Донбасі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність