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Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства Росії у Нідерландах

"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією"
Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства РФ у Гаазі та засудили позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до збиття літака на Донбасі у 2014-му.
Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства Росії у Нідерландах Фото:Twitter

Люди встановили біля посольства 298 білих стільців, як у літаку, включно з проходами. Вони символізують 298 жертв MH17, повідомляє "Громадське" з посиланням на NOS. 

Також часники акції виставили плакати з написами "Справедливість для MH17" та один російською "Человечность превыше политики".

"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди. 

Він додав, що мовчання Росії політично мотивоване.

"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - наголосив ван Луйк.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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13 06 2019 09:59
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