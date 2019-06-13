Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства Росії у Нідерландах

"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією"

Родичі загиблих у катастрофі MH17 влаштували акцію біля посольства РФ у Гаазі та засудили позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до збиття літака на Донбасі у 2014-му.

Люди встановили біля посольства 298 білих стільців, як у літаку, включно з проходами. Вони символізують 298 жертв MH17, повідомляє "Громадське" з посиланням на NOS.

Також часники акції виставили плакати з написами "Справедливість для MH17" та один російською "Человечность превыше политики".

"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди.

Він додав, що мовчання Росії політично мотивоване.

"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - наголосив ван Луйк.