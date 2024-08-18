Родичка путіна стала статс-секретарем Міноборони рф

Посада передбачає контакти з держорганами

Президент рф Володимир путін призначив свою двоюрідну племінницю Анну Цивільову статс-секретарем - заступником міністра оборони.

Про це йдеться в указі путіна.

Цивільова обіймала посаду просто заступника міністра, а нову посаду вона обійняла в червні, коли відомство очолив Андрій Бєлоусов.

Тоді ж другим заступником міністра оборони путін призначив сина колишнього директора Служби зовнішньої розвідки рф і екс прем'єр-міністра Михайла Фрадкова - Павла Фрадкова, який з 2021 року був першим заступником керуючого справами президента.

В міністерстві Цивільова відповідає за питання організації соціального і житлового забезпечення військовослужбовців, а також взаємодію з держфондом "Захисники Вітчизни", який займається підтримкою учасників війни проти України.

А чоловік Цивільової Сергій Цивільов до травня був губернатором Кемеровської області. Зараз він очолює Міненерго рф.

Статс-секретар у Міноборони може бути тільки один. Посада передбачає контакти з держорганами, включно з Федеральними зборами, і громадськими організаціями.

Також Цивільова перебуває під санкціями Євросоюзу.