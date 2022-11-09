НОВИНИПостанова Кабміну стосується ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення у період воєнного стануПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт на 90 днів
Фото: finance.liga.net
Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує питання щодо сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно.
Про це йдеться у постанові Кабміну.
Згідно з постановою у період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів.
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Як повідомляв iPress, з 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС - Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже €1 млрд, що дозволить підвищити кваліфікацію митників та брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем.
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11 09 2022 13:30 МЕДІА
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