Уряд відтермінував сплати митних платежів на імпорт на 90 днів

Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує питання щодо сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Згідно з постановою у період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.