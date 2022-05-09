Родинам, які приймають українських біженців, вдвічі збільшать виплати

Британські родини, які прийняли українських біженців, отримають удвічі вищі виплати допомоги.

Про це заявив міністр у справах біженців Річард Гаррінгтон, оголошуючи про свою відставку, повідомляє Sky News.

За його словами, виплати з 350 фунтів стерлінгів повинні бути збільшені до 700 фунтів стерлінгів.

"Тепер ми маємо постійний механізм для боротьби з людськими стражданнями тих, хто прибуває у цю країну без необхідності призначення відповідального міністра", — сказав він.

"Зі щомісячними звітами для державного секретаря, ким би він не був, тепер має бути постійний механізм виплат. Ніколи більше ми не матимемо людей, які приїдуть до Британії та заселяться у готелі без плану, як це сталося з тими, хто прибув з Афганістану та з України, де на початку ми не мали жодного уявлення, куди їх усіх розмістити" - додав чиновник.

Відповідаючи на питання, чи є згода Ліз Трасс або Ріші Сунака подвоїти виплати, він сказав: "Я не мав з ними такої розмови. Я мав розмови про програму в цілому, але я знаю, хто б не був обраний новим прем’єр-міністром, є певність, що для цього є фінансування".

"Тож я дуже оптимістично налаштований щодо цього. Я вважаю, що суперечка виграна" - заявив Гаррінгтон.

З початку війни до Британії прибуло понад 100 тисяч українських біженців.