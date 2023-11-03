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Родини ізраїльських жертв подали скаргу до Міжнародного кримінального суду на Хамас

03 листопада 2023, 15:21
Родини ізраїльських жертв подали скаргу до Міжнародного кримінального суду на Хамас
з вільних джерел
Як відомо, будь-яка особа чи група може подати скаргу до МКС, але розпочати розслідування у справі має прокурор цього суду.

Родини дев'яти ізраїльських жертв нападу угруповання Хамас, що відбувся минулого місяця подали скаргу до Міжнародного кримінального суду (МКС) за вчинення військових злочинів.

Про це повідомив їхній адвокат, інформує The Times of Israel.

"Родини також хочуть, щоб Хамас було притягнуто до відповідальності за геноцид, а МКС видав міжнародний ордер на арешт його лідерів. Скарга стосується жертв, які всі були цивільними", - йдеться у заяві адвоката Франсуа Зімерея.

"У скарзі стверджується, що терористи Хамас не заперечують скоєних злочинів, які вони достатньо задокументували та оприлюднили, і тому факти не можуть бути оскаржені", — додав він.

За його словами, він та його команда юристів встановили, що звинувачення у геноциді "складені згідно закону".

ІзраїльМКСвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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