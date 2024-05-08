Родини зниклих безвісти російських солдатів кидають виклик путіну – WSJ

За оцінками США, понад 300 тисяч російських військовослужбовців було поранено або вбито.

Відтоді як президент путін вторгся в Україну, рф направила сотні тисяч росіян на поля битв, які перетворилися на склепи. Тепер матері та дружини російських військовослужбовців, доля яких невідома, стали одними з найзатятіших критиків військових зусиль росії, кидаючи в такий спосіб публічний виклик путіну і побудованій ним авторитарній системі.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Горе і гнів посилюються відсутністю прозорості з боку російського уряду щодо солдатів, які пропали безвісти або ймовірно мертві. У російських соціальних мережах з'явилися групи, в яких беруть участь десятки тисяч родичів і друзів зниклих безвісти солдатів, де вони діляться інформацією в надії з'ясувати, що ж сталося", - ідеться в публікації.

Усе це ставить під сумнів твердження кремля про те, що росіяни підтримують війну в Україні і готові заради неї пожертвувати своїми близькими.

"Хоча напруженість поки що не становить серйозної загрози для путіна, в кінцевому підсумку вона може перерости в більш широке інакомислення. кремль заборонив висвітлення війни всередині країни і не повідомляє жодних офіційних даних про солдатів, зниклих безвісти. Востаннє Міністерство оборони росії надавало публічні дані про кількість своїх солдатів, загиблих в Україні, у вересні 2022 року, коли повідомлялося, що загинуло 5937 осіб. За оцінками США, понад 300 тисяч російських військовослужбовців було поранено або вбито", - пише WSJ.

Сергій Кривенко, керівник російської правозахисної організації "Гражданин.Армия.Право", що виступає за інтереси російських солдатів, заявив, що військові "не готові до такого обсягу втрат" і не мають спеціальних підрозділів, відповідальних за евакуацію загиблих солдатів з поля бою. Також існує думка, що загиблих бійців кидають, щоб не виплачувати компенсації їхнім сім'ям.

Ні кремль, ні Міноборони рф не відповіли на прохання прокоментувати твердження про те, що рф кидає своїх загиблих на війні та навмисно занижує втрати.

Також у статті наголошується, що у квітні 2023 року Держдума росії ухвалила поправки до Цивільного кодексу, які дозволяють солдатам, що воюють в Україні, оголошуватися зниклими безвісти або загиблими протягом шести місяців за відсутності інформації про їхнє місцезнаходження.