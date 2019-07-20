Роковини вбивства Шеремета: Аваков і Луценко мають піти у відставку, – заява

"Ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли дати відповіді на запитання "Хто вбив Павла?"

Через нерозкриття вбивства журналіста Павла Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку.

Автори заяви наголошують, що останній публічний звіт з приводу вбивства Шеремета мав місце на прес-конференції глави МВС, яка відбулася ще у лютому 2017 року, повідомляє "Українська правда".

"Документальний фільм-розслідування "Слідства. Інфо" виявив купу помилок у роботі слідства. Завдяки нашим колегам, а не роботі слідчих, ми змогли дізнатися невідомі обставини вбивства Шеремета. Нацполіції та Генпрокуратурі не залишалося нічого іншого, як визнати ці помилки. Прикро, що відповідальності за них так ніхто й не поніс", - зазначено у зверненні.

"Ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли дати відповіді на запитання "Хто вбив Павла?". Ми наголошуємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко та голова Національної поліції Сергій Князєв через нерозкриття вбивства відомого журналіста мають піти у відставку ... Cподіваємося, що парламент IX скликання підтримає цей запит суспільства на встановлення справедливості", - йдеться у заяві.

"Також ми вимагаємо від президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів, яка б могла прозвітувати перед суспільством про те, що було зроблено у розслідуванні цієї справи за останні три роки, а також дати новий імпульс розкриттю цього злочину ... Сподіваємося, що розкриття вбивства Шеремета є справою честі для України і для нового президента також", - зазначають автори заяви.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.