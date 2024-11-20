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Роль США у захисті України визначає спадщину Байдена – Салліван

20 листопада 2024, 09:49
Роль США у захисті України визначає спадщину Байдена – Салліван
Wikipedia
Однак він вважає, що мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя Україні.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що причини складної ситуації для України на полі бою - проблеми з мобілізацією. 

Про це радник розказав для американського суспільного мовника PBS News.

Салліван, відповідаючи на питання про те, чи не могли США в минулому зробити щось по іншому у питанні підтримки України: з огляду на те, що зараз Україна втрачає більше території, ніж будь-коли раніше цього року. 

Він сказав, що США надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. 

Проте Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою.

"Де пролягає найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками? Він пролягає через мобілізацію та людські ресурси", – заявив Салліван.

Салліван додав, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою.

"Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", – сказав Салліван.

 
мобілізаціявійна в УкраїніДжейк Салліван

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