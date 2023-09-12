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росгвардія почала приймати на службу "вагнерівців" – ISW

12 вересня 2023, 10:05
росгвардія почала приймати на службу
джерело novynarnia
Колишні "зеки" стають правоохоронцями.

Структури росгвардії щонайменше із серпня почали приймати на роботу колишніх найманців ПВК "Вагнер" з-поміж екс-ув'язнених, які отримали помилування. Їх беруть "не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 вересня російське опозиційне видання iStories повідомило, що родичі раніше ув'язнених найманців ПВК "Вагнер" розповіли, що деякі з колишніх бойовиків отримали запрошення служити у росгвардії після серії тестів і атестації.

Видання повідомляє, що росгвардія просить колишніх "вагнерівців" пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також продемонструвати контракт з ПВК "Вагнер". Але не всі бажаючі змогли пройти перевірку.

При цьому,колишні ув'язнені залучаються до служби у росгвардії переважно на низькі посади, і це не передбачає включення їх навіть до середнього рівня офіцерів.

Один з військовослужбовців росгвардії розповів, що його підрозділ направив колишніх бійців ПВК "Вагнер" для охорони об'єктів на окупованих територіях України.

"Можливе активне вербування росгвардією колишніх бійців ПВК "Вагнер" заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль росгвардії як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Прігожина", - пише ISW.

 

Росгвардіявійна в Україніросія окупантивагнерівціпрігожин

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