рф починає обмеження експорт електроенергії в південному напрямку через брак потужностей на Кубані, що виникло через потреби енергопостачання в тимчасово окуповані регіони.

Про це пише газета Коммерсант.

"Потенційний обсяг російського експорту становить 1 ГВт, переважно до Туреччини з найвищими цінами на енергію, але влітку диспетчери знижували поставки до нуля в денні години через подачу енергії в тимчасово окуповані регіони України, а також через ремонти і спеку", - пише видання.

Восени ситуація покращилася, але в деякі години експорт за кордон, включаючи найбільші енергосистеми Грузії і Туреччини, знижується до нуля.

Ймовінність, що ситцаіцяі покращиться з енергобалансом в Об’єднаній енергосистемі Півдня немає. І в разі збереження наявних тенденцій в наступному році брак енергопотужності на південному заході ОЕС Півдня може становити 219 МВт, а вже в 2029 року - вже 857 МВт.

Енергодефіцит виникає через підключення нових споживачів, постачання на окуповані території.

Експерти з росії пропонують побудувати в окупованому Криму нову генерацію на 307–338 МВт, у Краснодарському краї рф – на 550–605 МВт.