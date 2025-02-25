росії буде важче продовжувати війну через її вплив на економіку – ISW

росіяни усе частіше стикаються з економічними труднощами, спричиненими війною

російський диктатор путін налаштований продовжувати війну до повної капітуляції України, що підтримує і більшість росіян. Однак економічні наслідки затяжної кампанії вже починають відчуватися серед населення рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останні соціологічні опитування свідчать про високий рівень підтримки росіянами війни до повного підкорення України.

Водночас громадяни рф усе більше стикаються з економічними труднощами, спричиненими війною, що ставить під сумнів здатність путіна й надалі утримувати баланс між військовими витратами та рівнем життя населення у середньо- та довгостроковій перспективі.

"Президент рф путін залишається відданим продовженню війни в Україні, попри зростання внутрішнього політичного й економічного тиску. Він не демонструє жодних ознак готовності змінити свій курс та відмовитися від намірів змусити Україну капітулювати", – зазначають аналітики ISW.