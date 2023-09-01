росії буде важче цього року зруйнувати критичну інфраструктуру України – експерт

Ворог намагатиметься залишити українців без води, світла та тепла взимку.

російським окупантам буде набагато важче цього року зруйнувати критичну інфраструктуру через обмежені можливості.

Таку думку висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров, інформує OBOZREVATEL.

Він заявив, що наразі ворог проводить розвідку засобів ППО, які захищають об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

"Я абсолютно переконаний в тому, що росія не відмовилася від планів знищення нашої критичної інфраструктури. Розвідувати її, напевно, немає сенсу, адже вони і так знають, де знаходяться наші об'єкти. Скоріше, вони більше роблять акцент на тому, щоб розвідати, де і які засоби ППО та на яких ділянках у нас встановлені для прикриття критичної інфраструктури", – зауважив він.

Експерт зазначив, що у ворога більше нема можливості завдавати масованих ракетних ударів по Україні, так само як було минулого року. Це повʼязано з дефіцитом ракет.

"Отже, ворог не відмовився від атак, але намагатиметься бити обережніше, але точніше", – спрогнозував Крамаров.