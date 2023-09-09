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ПОЛІТИКА

росії доводиться перекидати під Роботине сили з інших ділянок фронту – британська розвідка

09 вересня 2023, 11:14
росії доводиться перекидати під Роботине сили з інших ділянок фронту – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
Це може обмежити здатність окупантів наступати на інших ділянках фронту.

росія перекинула до Роботиного в Запорізької області підрозділи з інших напрямків.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначає британська розвідка, підрозділи ЗСУ просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від населеного пункту Роботине. Захисники продовжують поступове тактичне просування до російських позицій.

Також українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмуту, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Розвідка припускає, що росія передислокувала сили з інших районів фронту, щоб замінити розбиті підрозділи біля Роботиного.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.

Влітку наші бійці посилили наступ у Запорізькій області, бої точаться відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Останнім звільненим населеним пунктом було Роботине.

війнаокупанти

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