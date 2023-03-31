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росії важко поновлювати запаси контрбатарейних радарів – розвідка Британії

31 березня 2023, 11:58
росії важко поновлювати запаси контрбатарейних радарів – розвідка Британії
Поновлення запасу арсеналу контрбатарейних радарів буде важким завданням для рф.

Ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції.

Йдеться в Twitter Міноборони Британії.

Тиждень тому сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російського контрбатарейного радару Зоопарк-1М на Донеччині, повідомляє британське відомство.

Під час війни обидві сторони спрямовували свої зусилля на нейтралізацію контрбатарейних радарів супротивника. 

Цих систем мало, але вони є важливими мультиплікаторами сили. Системи дозволяють командирам швидко виявляти ворожу артилерію і завдавати по ній ударів.

Але оскільки ці системи мають активну електромагнітну сигнатуру, вони вразливі до виявлення і знищення. рф втратила щонайменше 6 ЗРК Зоопарк-1М і, ймовірно, в Україні залишилася дуже обмежена їх кількість, зауважили в огляді.

"Відновлення арсеналу контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але у Росії, ймовірно, виникнуть труднощі, оскільки ці системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями", – йдеться в тівтті.

РосіявійнаЗоопарк-1М

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