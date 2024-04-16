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росії важко захистити військові заводи від українських дронів – британська розвідка

16 квітня 2024, 15:07
росії важко захистити військові заводи від українських дронів – британська розвідка
Фото: Reuters
рф намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту.

Атака завод у Татарстані ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Х (Twitter).

російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет віддається військовим, а не цивільним.

Як зазначається у повідомленні, 2 квітня Збройні сили України атакували завод у Татарстані, приблизно за 1200 км від кордону з Україною. Об'єкт працює з липня 2023 року і, як відомо, виробляє іранські безпілотники типу "Шахед", які росія використовує для ударів по Україні.

Глава Татарстану Рустам Мініханов згодом сказав у своїй заяві, що "ніхто нас не захистить, окрім нас самих".

"Коментарі глави Татарстану, швидше за все, демонструють страх перед такими нападами. Цілком ймовірно, що російське міністерство оборони щосили намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, задовольняється тим, що збалансує ризик для об'єктів з цивільними особами, на користь збереження своєї уваги на лінії фронту, де тактика українських БПЛА та частота атак продовжують викликати проблеми для російських військ", – зазначили у міноборони Британії.

Кремльбританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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