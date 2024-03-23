росія внесла ЛГБТ до списку екстремістів
По це повідомляє російське видання Настоящее время.
Верховний суд рф, який визнав "рух ЛГБТ" екстремістською організацією заявив, що у діяльності "руху" виявлено "різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, у тому числі порушення соціальної та релігійної ворожнечі".
Попри те, що "міжнародного громадського руху ЛГБТ" у росії не існує, відразу після рішення Верховного суду почалися рейди в гей-клубах, потім людей почали штрафувати за демонстрацію "екстремістської символіки" через зображення веселки.
За участь у діяльності "екстремістської організації" можна отримати 6-10 років позбавлення волі. Правозахисники попередили, що визнання неіснуючого руху "екстремістським" може "привести до криміналізації правозахисної та активістської діяльності та ризику переслідування для правозахисників, активістів, журналістів і ЛГБТ-персон, що просто відкрито висловлюють свої погляди".