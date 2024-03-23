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росія внесла ЛГБТ до списку екстремістів

23 березня 2024, 12:12
росія внесла ЛГБТ до списку екстремістів
Фото: PAP/Jacek Turczyk
Росфінмоніторинг вніс до переліку "терористів та екстремістів" неіснуючий в росії "міжнародний громадський рух ЛГБТ".

По це повідомляє російське видання  Настоящее время.

Верховний суд рф, який визнав "рух ЛГБТ" екстремістською організацією заявив, що у діяльності "руху" виявлено "різні ознаки та прояви екстремістської спрямованості, у тому числі порушення соціальної та релігійної ворожнечі".

Попри те, що "міжнародного громадського руху ЛГБТ" у росії не існує, відразу після рішення Верховного суду почалися рейди в гей-клубах, потім людей почали штрафувати за демонстрацію "екстремістської символіки" через зображення веселки.

За участь у діяльності "екстремістської організації" можна отримати 6-10 років позбавлення волі. Правозахисники попередили, що визнання неіснуючого руху "екстремістським" може "привести до криміналізації правозахисної та активістської діяльності та ризику переслідування для правозахисників, активістів, журналістів і ЛГБТ-персон, що просто відкрито висловлюють свої погляди".

 
РосіяЛГБТсписок екстремістів

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