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росії все важче ізолювати своє населення від війни в Україні – британська розвідка

18 лютого 2023, 18:59
росії все важче ізолювати своє населення від війни в Україні – британська розвідка
Керівництву російської федерації стає все складніше ізолювати російське населення від війни в Україні.

Про це заявили в міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

МО Британії написано про це в Twitter.

кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у «спеціальній військовій операції“, - йдеться в дописі.

У Міноборони Британії заявили, що голова російської депутатської групи, яка займається так званою сво в Україні в цей четвер представила звіт президенту росії путіну.

Ймовірно, звіт охоплює такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання, імовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи прихована)“, - додали в МО Британії.

У Міноборони не виключають, що путін може торкнутися цих питань у зверненні до нації вже в понеділок.

РосіявійнаРФУкраїна

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