росії знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо — розвідка

Британська розвідка зазначає, що втрати рф свідчать про деградацію російських сил.

Втрати росії у війні проти України цього року зросли. москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

Як зазначає розвідка Британії, у 2023 році середні щоденні втрати росіяни як вбитими, так і пораненими росли до майже 300 на день. Це більше, ніж у 2022 році.

Британська розвідка з посиланням на українську сторону зазначає, що втрати рф свідчать про деградацію російських сил і їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні минулого року.

"росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", - вважає розвідка.

У Британії припускають, що поточний темп втрат рф зберігатиметься і в 2024 році, а до 2025 року втрати росії вбитими й пораненими сягнуть понад пів мільйона. Британська розвідка наголошує, що за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч військових.