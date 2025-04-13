росією керують вбивці, які щодня доводять, що не прагнуть миру – МЗС Чехії

Там наголосили, що Чеська Республіка залишається з Україною

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи російський ракетний удар по Сумах, наголосив, що росія не зацікавлена у мирному процесі.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру", - наголосив Ліпавський.

Він наголосив, що Чеська Республіка залишається з Україною.