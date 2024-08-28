росія 90% своїх літаків перемістила за межі радіусу дії Atacms – WSJ

Запуск Atacms на російську територію сьогодні матиме мінімальний вплив.

З тих пір, як Україна почала отримувати ракети Atacms, росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

Про це The Wall Street Journal заявив неназваний американський чиновник.

Як зазначається, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Atacms у росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію.

Це означає, що запуск Atacms на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у росії в останні місяці.

Водночас росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

Хоча США збільшили виробництво Atacms, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник.