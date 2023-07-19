росія абсолютно небезпечна для іноземних інвесторів – ЄС
Про це йдеться у коментарі речника ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано для Euobserver.
Він заявив, що росія грабує не лише в Україні, а й незаконно позбавляє власників контролю над їхніми активами на території росії.
"Указ президента росії також є дуже чітким сигналом будь-яким зовнішнім торговим, діловим партнерам або інвесторам – якщо такі залишилися – про стан верховенства права, економічних і фінансових гарантій і безпеки їхніх активів у росії, що робить її абсолютно небезпечною і непередбачуваною також в економічному плані", – сказав Стано.
У данській фірмі Carlsberg повідомили, що зміни в керівництві "Балтики" були здійснені без відома або схвалення Carlsberg Group.Нагадаємо, що ще в листопаді Carlsberg закривав низку заводів у Західній Європі.