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росія абсолютно небезпечна для іноземних інвесторів – ЄС

19 липня 2023, 16:49
росія абсолютно небезпечна для іноземних інвесторів – ЄС
Стоп росія
Про це заявили в Європейському Союзі після указу президента рф владіміра путіна, згідно з яким частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" (Carlsberg) і Danone передаються в тимчасове управління "Росимуществу".

Про це йдеться у коментарі речника ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано для Euobserver.

Він заявив, що росія грабує не лише в Україні, а й незаконно позбавляє власників контролю над їхніми активами на території росії.

"Указ президента росії також є дуже чітким сигналом будь-яким зовнішнім торговим, діловим партнерам або інвесторам – якщо такі залишилися – про стан верховенства права, економічних і фінансових гарантій і безпеки їхніх активів у росії, що робить її абсолютно небезпечною і непередбачуваною також в економічному плані", – сказав Стано.

У данській фірмі Carlsberg повідомили, що зміни в керівництві "Балтики" були здійснені без відома або схвалення Carlsberg Group.

Нагадаємо, що ще в листопаді Carlsberg закривав низку заводів у Західній Європі.
ЄСРосіяРосимущество

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