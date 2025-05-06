росія активізує агентів впливу в ЄС для блокування логістики України

Український ЦПД попереджає про посилення втручання рф у зовнішню політику країн Євросоюзу та НАТО.

ЦПД розкрили плани росії щодо нарощування агентів впливу в ЄС. Це частина стратегії для блокування ключових українських логістичних маршрутів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

Російська зовнішня розвідка (СЗР) отримала завдання збільшити кількість агентів впливу в країнах-сусідах України.

За словами Коваленко, мета такої кампанії - посилення політичного впливу для блокування логістики для України.