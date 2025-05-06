росія активізує агентів впливу в ЄС для блокування логістики України
06 травня 2025, 19:10
Фото: Reuters
Український ЦПД попереджає про посилення втручання рф у зовнішню політику країн Євросоюзу та НАТО.
ЦПД розкрили плани росії щодо нарощування агентів впливу в ЄС. Це частина стратегії для блокування ключових українських логістичних маршрутів.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.
Російська зовнішня розвідка (СЗР) отримала завдання збільшити кількість агентів впливу в країнах-сусідах України.
За словами Коваленко, мета такої кампанії - посилення політичного впливу для блокування логістики для України.
Крім того, кремль планує активне втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО.
Це, за словами Коваленка, є частиною офіційної державної політики росії на найближчі роки.
Окрему увагу москва також приділяє політичним процесам у Молдові, де планує впливати на внутрішню ситуацію шляхом дестабілізації.