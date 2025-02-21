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ПОЛІТИКА

росія активізує пропаганду до річниці війни – ГУР

21 лютого 2025, 10:07
росія активізує пропаганду до річниці війни – ГУР
Фото: EURACTIV
Також можуть лунати заяви й про "перемогу росії над НАТО".

Пропагандисти, а також спецслужби країни-окупанта російської федерації (рф) отримали вказівку з куремля щодо просування "переможних" наративів до роковини повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Метою інформаційної кампанії ворога є:

  • розпалювання зневіри серед українського суспільства;
  • дестабілізація ситуації всередині України;
  • дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.
  • Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:
  • "Захід зрадив Україну";
  • "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон";
  • "США і росія про все домовились за спиною України";
  • "Українська влада - нелегітимна";
  • "Українська армія програє на фронті";
  • "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".

У тому ж числі в росії планують також оголосити про нібито "перемогу" у війні до "круглої дати" - 24 лютого 2025-го. Також можуть лунати заяви й про "перемогу росії над НАТО" через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.

Зокрема спецслужбам у кремлі наказали використовувати в інформаційно-психологічних кампанія активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни й двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.

"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", - пише ГУР й додає, що для європейських союзників України росія планує застосувати штамп "ворогів миру".

війнаГУРпропаганда рфросія загроза

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