росія активізує пропаганду до річниці війни – ГУР
Пропагандисти, а також спецслужби країни-окупанта російської федерації (рф) отримали вказівку з куремля щодо просування "переможних" наративів до роковини повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Метою інформаційної кампанії ворога є:
- розпалювання зневіри серед українського суспільства;
- дестабілізація ситуації всередині України;
- дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.
- Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:
- "Захід зрадив Україну";
- "Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон";
- "США і росія про все домовились за спиною України";
- "Українська влада - нелегітимна";
- "Українська армія програє на фронті";
- "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".
У тому ж числі в росії планують також оголосити про нібито "перемогу" у війні до "круглої дати" - 24 лютого 2025-го. Також можуть лунати заяви й про "перемогу росії над НАТО" через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.
Зокрема спецслужбам у кремлі наказали використовувати в інформаційно-психологічних кампанія активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни й двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.
"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", - пише ГУР й додає, що для європейських союзників України росія планує застосувати штамп "ворогів миру".