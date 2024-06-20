росія активізувала дестабілізаційні операції в регіоні Балтійського моря

Ця реальність все більше перетворює Балтійський регіон на другий фронт у конфлікті Заходу з москвою.

Влада Естонії заявила 23 травня, що російські прикордонники зняли навігаційні буї з естонської сторони прикордонної річки Нарва. Цей інцидент був класифікований як один із серії актів, спрямованих на провокацію і дестабілізацію країн, які поділяють 3550-кілометровий кордон з росією і її союзником білоруссю. Загалом не схожі на звичайні атаки, які могли б викликати колективну відповідь НАТО, ці епізоди почастішали після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України на початку 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Ця реальність все більше перетворює Балтійський регіон на другий фронт у конфлікті Заходу з москвою.

"росія зараз веде дві війни. Одна з них - кінетична, звичайна війна в Україні. Інша — гібридна війна в Європі й на Заході з метою вплинути на характер суспільного дискурсу або якимось чином похитнути наше почуття безпеки", — заявив президент Фінляндії Александр Стубб на зовнішньополітичному форумі в Гельсінкі 14 червня.

Відправлення груп мігрантів на штурм кордонів, глушіння сигналів GPS, вербування злочинців для дрібних саботажних актів — це лише частина дій росії, які Фінляндія, країни Балтії та Польща називають такими, що спрямовані на те, щоб викликати занепокоєння у їхніх громадян.

Кожна країна має непросту історію стосунків з москвою, і всі вони зараз є членами Організації Північноатлантичного договору. Вони відповіли планами зміцнення і модернізації східного кордону на загальну суму 3,5 мільярда доларів і попросили включити питання гібридних атак до порядку денного саміту НАТО у Вашингтоні наступного місяця.

"москва регулярно зображує країни Балтії як підбурювачів війни й русофобів, а також залучає тролів і армії ботів для спаму в соціальних мережах шкідливим контентом, як стверджують їхні спецслужби", — пишуть редактори.

Крім того, Кремль намагався мобілізувати російськомовні меншини в Естонії та Латвії, щоб посіяти внутрішній розкол, здебільшого марно, тоді як у Польщі основна увага була зосереджена на розпалюванні напруженості між місцевими жителями та великою кількістю українців, які шукали притулку від війни.

Намагаючись послабити Європу і дестабілізувати її зсередини, росія використовує гібридні операції активніше, ніж будь-коли, згідно з доповіддю Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам в Гельсінкі від 30 травня. Масштабна висилка російських розвідників по всьому регіону обмежила здатність росії здійснювати такі атаки, але офіційні особи визнають, що вони, як правило, на крок відстають від того, що придумує москва.