росія активно модернізує ядерні об'єкти – BI

росія використовує ядерні об’єкти як інструмент тиску, і ці модернізації відбуваються на тлі війни проти України та глобальної напруги.

Нещодавні супутникові знімки Planet Labs, датовані травнем–червнем 2025 року, виявили масштабні роботи на п’яти секретних об’єктах, що пов’язані з ядерними силами росії.

Як пише Business Insider, ці інфраструктурні розбудови — багатошарові периметри, нові ангари, тунелі — свідчать про нарощування росією можливостей зберігання, обслуговування або транспортування ядерної зброї.

Ключові бази

1. Осиповичі (білорусь) — наявні нові паркан з трьома шарами безпеки, ангар, залізнична платформа для транспортування боєголовок. Аналітик Ганс Крістенсен каже:

"Тут є два основні інтереси… Один – внутрішній, пов’язаний з чимось, що ви робите час від часу, щоб модернізувати об’єкт. Інший – це, безумовно, взаємодія з іншими ядерними державами…".

2. Гаджиєво (Мурманськ) — шість нових споруд біля ракетного сховища підводних човнів. Старший науковий співробітник Інституту досліджень роззброєння Організації Об'єднаних Націй Павло Подвиг зазначив, що сховище ракет явно зазнає значного розширення.

3. Калінінград — модернізований багатошаровий периметр, замасковані в’їзди, нові будівлі, ймовірні охоронні споруди .

4. Камчатка — база Тихоокеанського флоту, ймовірно готується до зберігання суперторпед "Посейдон" з ядерною начинкою .

5. Нова Земля — архіпелаг із історією ядерних випробувань. Зведені нові тунелі та підтримувальні споруди, що можливі для підконтрольних субкричних експериментів.

росія використовує ядерні об’єкти як інструмент тиску, і ці модернізації відбуваються на тлі війни проти України та глобальної напруги.

Паралельно, США та Китай також модернізують свої ядерні сили, утворюючи новий виток ядерної конкуренції .

Експерти не виключають, що російські об’єкти зараз готові до активізації ядерних випробувань, хоча складно це підтвердити. Павло Подвиг зазначає:

"росія має політику… тримати об’єкт у готовності до відновлення випробувань, якщо це буде необхідно" .