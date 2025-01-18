росія атакувала балістикою Київ: є загиблі і поранені
18 січня 2025, 09:15
У столиці було кілька загорянь
На світанку 18 січня армія рф завдала по Києву ракетних ударів балістикою. Зокрема, удар прийшовся по Шевченківському районі столиці. Саме там є жертви.
Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його даними, пожежа була в нежитловій будівлі. У тому самому районі зафіксували задимлення в житловому будинку, пожежа зачепила транспортну інфраструктуру.
"Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська". Її зараз закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", – написав він у Telegram, додавши, що на місці прильоту частково зруйновано водогін.
За останньою інформацією, яку поширив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, постраждало щонайменше троє. У Деснянському районі міста впали уламки збитих російських снарядів, зазначив він.
У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 18 січня рф атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed", безпілотниками-імітаторами різних типів і запустила чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.
Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.
14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).