росія атакувала балістикою Київ: є загиблі і поранені

У столиці було кілька загорянь

На світанку 18 січня армія рф завдала по Києву ракетних ударів балістикою. Зокрема, удар прийшовся по Шевченківському районі столиці. Саме там є жертви.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його даними, пожежа була в нежитловій будівлі. У тому самому районі зафіксували задимлення в житловому будинку, пожежа зачепила транспортну інфраструктуру.

"Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська". Її зараз закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", – написав він у Telegram, додавши, що на місці прильоту частково зруйновано водогін.

За останньою інформацією, яку поширив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, постраждало щонайменше троє. У Деснянському районі міста впали уламки збитих російських снарядів, зазначив він.