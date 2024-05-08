Сьогодні були атаковані об'єкти генерації і передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській і Вінницькій.

Про це Міненерго повідомило у Telegram-каналі.

"Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - йдеться в дописі.

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, а наслідки ще уточнюються.

Пізніше стало відомо, що Сили ППО збили всі повітряні цілі в районі Києва.

російська армія під час нічної ракетної атаки пошкодила об'єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків і десятки гаражів в Кіровоградській області, поранення дістала дитина, а також є влучання в Полтавській області.

Ми також повідомляли, що рф 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.