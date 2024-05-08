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росія атакувала енергооб'єкти у шести областях України

08 травня 2024, 08:03
росія атакувала енергооб'єкти у шести областях України
Фото: РБК-Україна
Сьогодні були атаковані об'єкти генерації і передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській і Вінницькій.

Про це Міненерго повідомило у Telegram-каналі.

"Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - йдеться в дописі. 

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, а наслідки ще уточнюються. 

Пізніше стало відомо, що Сили ППО збили всі повітряні цілі в районі Києва.

російська армія під час нічної ракетної атаки пошкодила об'єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків і десятки гаражів в Кіровоградській області, поранення дістала дитина, а також є влучання в Полтавській області.

Ми також повідомляли, що рф 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.

 

міненерговійна в УкраїніРосійські атаки

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