росія атакувала енергооб'єкти у шести областях України
Про це Міненерго повідомило у Telegram-каналі.
"Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - йдеться в дописі.
Енергетики вже працюють над їх ліквідацією, а наслідки ще уточнюються.
Пізніше стало відомо, що Сили ППО збили всі повітряні цілі в районі Києва.
російська армія під час нічної ракетної атаки пошкодила об'єкт критичної інфраструктури, 13 житлових будинків і десятки гаражів в Кіровоградській області, поранення дістала дитина, а також є влучання в Полтавській області.
Ми також повідомляли, що рф 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.