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росія атакувала Київ балістикою: усе збили, але є руйнування (оновлюється)

25 березня 2024, 11:19
росія атакувала Київ балістикою: усе збили, але є руйнування (оновлюється)
Sébastien Lecornu
Сьогодні зранку окупаційні війська атакували столицю України двома балістичними ракетами з Кримського півострова.

За попередньо інфопрмацією - все збили, але є руйнування в різних районах Києва, повідомляє Київська міська військова адміністрація в  Telegram-каналі

"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. 

Оперативні служби слідують на місця пригод", - йдеться в дописі. 

В КМВА додаоли, що дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Наразі відомо про п'ятьох постраждавших людей.

РосіяКиїватакабалістична ракета

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