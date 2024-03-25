росія атакувала Київ балістикою: усе збили, але є руйнування (оновлюється)

Сьогодні зранку окупаційні війська атакували столицю України двома балістичними ракетами з Кримського півострова.

За попередньо інфопрмацією - все збили, але є руйнування в різних районах Києва, повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram-каналі.

"За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки пошкожено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

Оперативні служби слідують на місця пригод", - йдеться в дописі.

В КМВА додаоли, що дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Наразі відомо про п'ятьох постраждавших людей.