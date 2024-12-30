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ПОЛІТИКА

росія атакувала Київ понад 1 600 разів у 2024 році

30 грудня 2024, 16:12
росія атакувала Київ понад 1 600 разів у 2024 році
За 2024 рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків.

За 2024 рік у Києві пролунало 500 повітряних тривог. Під час них російські війська завдали майже 200 повітряних ударів і атакували столицю більш ніж 1 600 засобами ураження.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Київ атакували:

  • понад 1 300 дронів;
  • понад 200 крилатих ракет (Х-101 / Х-59 /Х-69 / "Іскандер-К" / "Калібр");
  • 24 балістичні ракети ("Іскандер-М" / КN-23);
  • 22 аеробалістичні ракети "Кинджал";
  • сім гіперзвукових ракет "Циркон".

Усього за 2024 рік Київ відбив шість масованих та 14 комбінованих повітряних ударів росії. Наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого росіяни застосували одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет «Кинджал» — дату цієї атаки у КМВА не уточнюють.

За 2024 рік росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків — майже 120 людей залишилися без житла. Майже 100 днів протягом року кияни жили за аварійних чи стабілізаційних відключень. При цьому в середньому світла не було по 9 годин на добу.

війнаатакаросія загроза

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