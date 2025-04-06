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росія атакувала Київ ракетами: є постраждалі

06 квітня 2025, 09:15
росія атакувала Київ ракетами: є постраждалі
Фото: ДСНС України / Telegram
Пожежі сталися в нежитлових забудовах в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському районах Києва.
У ніч на 6 квітня армія рф здійснила ракетну атаку на Київ. Виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.
 
Про це в Telegram повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. 
 
За його словами, пожежі сталися в нежитлових забудовах в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському районах Києва. 
 
У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджено вісім автомобілів. 
 
Через атаку рф сталася пожежа в офісному центрі в Оболонському районі столиці, будівлю частково зруйновано, розповів Кличко. 
 
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. 
 
Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що у Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла в нежитловій будівлі, за іншою – сталося руйнування будівлі поруч і загоряння трьох припаркованих автомобілів. В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла в кімнатному цеху, складській будівлі та було пошкоджено третій, четвертий і п'ятий поверх п'ятиповерхового бізнес-центру. У Соломʼянському районі виникло загоряння на відкритій території й фасаді складської будівлі. 
 
Загалом унаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей, двох з яких шпиталізували, зазначили рятувальники.

 

війна в Україніракета рфросія окупанти

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