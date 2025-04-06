росія атакувала Київ ракетами: є постраждалі

Пожежі сталися в нежитлових забудовах в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському районах Києва.

У ніч на 6 квітня армія рф здійснила ракетну атаку на Київ. Виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.

Про це в Telegram повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, пожежі сталися в нежитлових забудовах в Оболонському, Дарницькому, Солом'янському районах Києва.

У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджено вісім автомобілів.