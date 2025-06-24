росія атакувала місто Дніпро: є жертви (оновлено)

Внаслідок обстрілу постраждали 14 шкіл та дитячих садків.

Сьогодні, 25 чеврня, росія атакувала балістичною ракетою місто Дніпро.

Про це написав мер міста Борис Филатов у Telegram-каналі.

"Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку", - йдеться у дописі.

Філатов додав, що є значні руйнування у приватному секторі і попередньо відомо про одного загиблого.

Крім того, Укрзалізниця підтвердила, що зачепило й поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

"Продовжуємо збирати інформацію. Повідомлятиму", - констатував мер Дніпра.

Пізніше стадо відомо, що в результаті російського ракетного удару по Дніпропетровській області 7 людей загинули і понад 70 отримали поранення, серед них діти.

Нагадаємо, що лише вчора вночі росія атакувала Київ дронами та ракетами, є загиблі та руйнування.