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росія атакувала місто Дніпро: є жертви (оновлено)

24 червня 2025, 12:36
росія атакувала місто Дніпро: є жертви (оновлено)
Фото: Твіттер / IranFrontPag
Внаслідок обстрілу постраждали 14 шкіл та дитячих садків.

Сьогодні, 25 чеврня, росія атакувала балістичною ракетою місто Дніпро. 

Про це написав мер міста Борис Филатов у Telegram-каналі.  

"Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку", - йдеться у дописі. 

Філатов додав, що є значні руйнування у приватному секторі і попередньо відомо про одного загиблого.

Крім того, Укрзалізниця підтвердила, що зачепило й поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

"Продовжуємо збирати інформацію. Повідомлятиму", - констатував мер Дніпра.

Пізніше стадо відомо, що в результаті російського ракетного удару по Дніпропетровській області 7 людей загинули і понад 70 отримали поранення, серед них діти. 

Нагадаємо, що лише вчора вночі росія атакувала Київ дронами та ракетами, є загиблі та руйнування.

 

РосіявійнаДніпро

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