росія атакувала місце відпочинку людей біля Харкова: п’ятеро загинуло (оновлено)
Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов і очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - сказав Синєгубов.
Він додав, що попередньо 5 осіб загиблих, серед загиблих вагітна жінка, в результаті обстрілу громадського об'єкта.
Усіх поранених доставлено до лікарень.
На момент удару тривога в області була вже близько 8 годин.