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росія атакувала місце відпочинку людей біля Харкова: п’ятеро загинуло (оновлено)

19 травня 2024, 13:02
росія атакувала місце відпочинку людей біля Харкова: п’ятеро загинуло (оновлено)
Фото: з вільного доступу
Зранку армія рф удару пр Харківському районі загинуло щонайменше п'ятеро людей і 15 поранених.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов і очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - сказав Синєгубов.

Він додав, що попередньо 5 осіб загиблих, серед загиблих вагітна жінка, в результаті обстрілу громадського об'єкта.

Усіх поранених доставлено до лікарень.

На момент удару тривога в області була вже близько 8 годин.

 
Харківатака рф

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