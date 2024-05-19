росія атакувала місце відпочинку людей біля Харкова: п’ятеро загинуло (оновлено)

Зранку армія рф удару пр Харківському районі загинуло щонайменше п'ятеро людей і 15 поранених.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов і очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

"На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - сказав Синєгубов.

Він додав, що попередньо 5 осіб загиблих, серед загиблих вагітна жінка, в результаті обстрілу громадського об'єкта.

Усіх поранених доставлено до лікарень.

На момент удару тривога в області була вже близько 8 годин.