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росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ: є загиблі та поранені

30 липня 2025, 08:22
росія атакувала навчальний підрозділ ЗСУ: є загиблі та поранені
Фото: з вільного доступу
Командування Збройних Сил призначило службове розслідування та вживає додаткових заходів безпеки.

У вівторок, 29 липня, армія рф завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це Сухопутні війська ЗС України написали на Facebook-сторінці.

"Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Станом на 21:30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців", - йдеться в дописі. 

Військові додали, що на місці події працюють екстрені служби, а всім пораненим оперативно надається необхідна медична допомога.

"Командування Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих військовослужбовців", - додали у підрозділі. 

Крім того, для з’ясування всіх обставин трагедії створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ та призначено службове розслідування. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності згідно із законом.

"Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки з метою збереження життя і здоров’я особового складу під час ракетних та авіаційних ударів противника по полігонах і навчальних центрах", - зазначили у ЗСУ.

 

війнаЗСУ

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