росія атакувала ракетами і дронами енергетику України: є влучання

На Волині і Вінниччині є влучання.

Сьогодні, 17 листопада, армія рф масовано атакувала об’єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook-сторінці.

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в дописі.

Крім того, у Волинській ОВА розказали, що була атакована енергетична інфраструктура, а також на Вінничині.

За попередньою інформацією: без жертв та постраждалих.

На Вінниччині вже є відключення світла.

По Києву росіяни запустили балістичні ракети.

Ймовірно, також була атакована одеська область, бо там також пропало світло.