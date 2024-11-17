росія атакувала ракетами і дронами енергетику України: є влучання
Сьогодні, 17 листопада, армія рф масовано атакувала об’єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook-сторінці.
"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в дописі.
Крім того, у Волинській ОВА розказали, що була атакована енергетична інфраструктура, а також на Вінничині.
За попередньою інформацією: без жертв та постраждалих.
На Вінниччині вже є відключення світла.
По Києву росіяни запустили балістичні ракети.