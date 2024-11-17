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росія атакувала ракетами і дронами енергетику України: є влучання

17 листопада 2024, 09:05
росія атакувала ракетами і дронами енергетику України: є влучання
Фото: aa.com.tr
На Волині і Вінниччині є влучання.

Сьогодні, 17 листопада, армія рф масовано атакувала об’єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook-сторінці. 

"Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в дописі. 

Крім того, у Волинській ОВА розказали, що була атакована енергетична інфраструктура, а також на Вінничині. 

За попередньою інформацією: без жертв та постраждалих. 

На Вінниччині вже є відключення світла.

По Києву росіяни запустили балістичні ракети.

Ймовірно, також була атакована одеська область, бо там також пропало світло. 
війна в Україніатаки рфенергетика

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