росія атакувала Starlink секретною технологією перед наступом на Харківщину – NYT

Українські підрозділи опинилися у вкрай вразливому становищі, залишившись без зв'язку.

росія дедалі частіше перешкоджає українській службі Starlink, застосувавши передову технологію для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска. Це призвело до нових збоїв на північній лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Перед просуванням росії на Харківщині воїни 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс - супутниковий інтернет-сервіс Starlink , який солдати використовують для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників, вкрай уповільнився.

Starlink був критично важливим для української армії з перших днів війни. Без повноцінної роботи терміналів вони не могли швидко спілкуватися та ділитися оперативною інформацією. Саме це і сталося на новій лінії північного фронту.

Як пише видання, в основі збоїв - посилення втручання з боку росії. Перед наступом на Харківщину росіяни застосували потужну електронну зброю та більш складні інструменти для погіршення якості обслуговування Starlink. Ці досягнення становлять серйозну загрозу для України.

"Ці дії стали стали причиною масових збоїв у роботі Starlink. Якщо вони й надалі досягнуть успіху, це може означати тактичний зсув у конфлікті, підкреслюючи вразливість і залежність України від послуг, які надає компанія Ілона Маска. Оскільки США та інші уряди співпрацюють із SpaceX, збої викликають ширші питання щодо надійності Starlink проти технічно складного противника", - пише видання.

Starlink передає інтернет-з’єднання із супутників, що обертаються навколо Землі. Сигнали приймають термінали на землі, а потім розподіляють з’єднання, як маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефони та інші пристрої поблизу. З 2022 року Starlink надає Україні життєво важливий інтернет-сервіс, і солдати покладаються на нього, зокрема для керування дронами.