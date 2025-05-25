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росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами: 12 загиблих (оновлено)

25 травня 2025, 09:12
росія атакувала Україну 370 ракетами і дронами: 12 загиблих (оновлено)
Фото з відкритих джерел
Більше 60 було поранено.

В ніч на 25 травня росіяни масовано та комбіновано атаквали територію України. Загалом було запущно 55 крилатих ракате, 298 дронів та ще кілька одиниць різних повітряних засобів - більшість було збито. 

Про це повідомили в Повітряних Силах. 

 Офіційно під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Там пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено.

Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", - заявив глава МВС Ігор Клименко. 

 

 

війна в Україні

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