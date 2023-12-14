росія атакувала Україну "Кінжалами": "приліт" на Хмельниччині (оновлено)

Сьогодні вп'яте за день лунає повітряна тривога, яка пов'язана з ракетною небезпекою.

Про це Повітряні сили ЗС України написали в Telegram-каналі. Під час тривоги пролунали вибухи на Хмельниччині та Київщині. "Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейки. Можливі пуски ракет з району Липецької області росії". Наразі чекаємо на офіційну інформацію від Повітряних сил України. Востаннє тривогу оголосили о 18 годинні - попередньо працювало РЕБ. Нагадаємо, що вперше над Києвом могли збити гіперзвукову ракету "Кинджал". Повітряні сили прокоментували.