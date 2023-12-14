росія атакувала Україну "Кінжалами": "приліт" на Хмельниччині (оновлено)
Про це Повітряні сили ЗС України написали в Telegram-каналі.
Під час тривоги пролунали вибухи на Хмельниччині та Київщині.
"Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейки. Можливі пуски ракет з району Липецької області росії".
Наразі чекаємо на офіційну інформацію від Повітряних сил України.
Востаннє тривогу оголосили о 18 годинні - попередньо працювало РЕБ.
Нагадаємо, що вперше над Києвом могли збити гіперзвукову ракету "Кинджал". Повітряні сили прокоментували.