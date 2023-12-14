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росія атакувала Україну "Кінжалами": "приліт" на Хмельниччині (оновлено)

14 грудня 2023, 16:03
росія атакувала Україну
Сьогодні вп'яте за день лунає повітряна тривога, яка пов'язана з ракетною небезпекою.

Про це Повітряні сили ЗС України написали в Telegram-каналі

Під час тривоги пролунали вибухи на Хмельниччині та Київщині. 

"Увага! Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейки. Можливі пуски ракет з району Липецької області росії".

Наразі чекаємо на офіційну інформацію від Повітряних сил України. 

Востаннє тривогу оголосили о 18 годинні - попередньо працювало РЕБ.

Нагадаємо, що вперше над Києвом могли збити гіперзвукову ракету "Кинджал". Повітряні сили прокоментували.

 

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