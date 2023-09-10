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росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони – Генштаб

10 вересня 2023, 09:15
росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони – Генштаб
Фото: УНН
ППО збила майже всі ворожі цілі.

Вночі, 10 вересня, росіяни випустили по Україні 32 ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Із них 25 знищила українська протиповітряна оборона. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину, інформує Київська міська військова адміністрація. 

Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Уламки впали у кількох районах столиці.

В Шевченківському - вони пошкодили квартиру у багатоповерхівці. Але більшість уламків  впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

"На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Продукуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів - знайдіть їхні збори  і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Крім того, росіяни обстрілювали українські позиції та населені пункти з авіації та артилеріїї.

 

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