росія атакувала лікарню у Сумах: є загиблі

На місці влучання працюють всі необхідні служби.

28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація та мер міста Артем Кобзар.

"У Сумах пролунали два вибухи – це прильоти "шахедів". На місці працюють ДСНС, поліція, швидкі. Прохання до всіх мешканців нашого міста не викладайте інформацію прильотів, не допомагайте ворогу", – заявив мер Сум.

Сумська ОВА зазначає, що через російську атаку є постраждалі: "На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

Буквально за кілька хвилин Кобзар повідомив, що відбувся повторний авіаційний удар. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.