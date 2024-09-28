росія атакувала лікарню у Сумах: є загиблі
28 вересня 2024, 09:33
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
На місці влучання працюють всі необхідні служби.
28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація та мер міста Артем Кобзар.
"У Сумах пролунали два вибухи – це прильоти "шахедів". На місці працюють ДСНС, поліція, швидкі. Прохання до всіх мешканців нашого міста не викладайте інформацію прильотів, не допомагайте ворогу", – заявив мер Сум.
Сумська ОВА зазначає, що через російську атаку є постраждалі: "На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".
Буквально за кілька хвилин Кобзар повідомив, що відбувся повторний авіаційний удар. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.
У МВС заявили, що вже відомо про шестеро загиблих.
"Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - йдеться у повідомленні.