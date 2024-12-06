росія атакувала Запоріжжя: десять загиблих (оновлено)

Також відомо, що повністю зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю збільшилась до десятьох осіб, серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років. Також 20 осіб поранено.

Про це повідомив Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram-каналі.

"Девʼятеро загиблих і шестеро поранених", - йдеться в дописі.

Федоров написав, що серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років. У Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Внаслідок обстрілу низка осіб зазнали поранень, виникла пожежа на СТО. На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста надають допомогу пораненим.

За словами голови ОВА, у деяких громадах проблеми з електроенергією. Згодом стало відомо про збільшення кількості постраждалих. Так, кількість поранених внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 17, серед них двоє дітей. Прокуратура повідомила про початок розслідування.

Сьогодін, 6 грудня, армія рф здійснила авіаобстріл одного з районів Запоріжжя. За попередньою інформацією, загинуло девʼять людей, поранено четверо, серед них діти 4 та 11 років.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повністю зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру.

Пізніше стало відомо про 10 загиблих і 20 постраждалих, додали в ДСНС.