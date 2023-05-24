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росія багато років буде загрозою – МЗС Австрії

24 травня 2023, 08:03
росія багато років буде загрозою – МЗС Австрії
Фото: yugopolis.ru
Захід в майбутньому не зможе покладатися на виконання росією підписаних раніше угод і саме тому рф буде залишатись загрозою ще багато років.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, пише Die Welt.

"Я не бачу повернення до "статус-кво анте". Я не припускаю, що політична система і політичне керівництво в Росії суттєво зміниться до кінця цього десятиліття", - заявив Шалленберг.

І додав, що доведеться жити з тим, що наші відносини з росією залишатимуться неспокійними, оскільки бракуватиме найважливішого активу – довіри.

"У майбутньому Захід – і тут я маю на увазі також Україну – не зможе покладатися на те, що Росія дійсно дотримуватиметься підписаних угод. Росія залишатиметься загрозою ще багато років. Саме тому Україна потребує західних гарантій безпеки", - сказав глава МЗС Австрії.

РосіяАвстрія

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