росія багато років буде загрозою – МЗС Австрії
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, пише Die Welt.
"Я не бачу повернення до "статус-кво анте". Я не припускаю, що політична система і політичне керівництво в Росії суттєво зміниться до кінця цього десятиліття", - заявив Шалленберг.
І додав, що доведеться жити з тим, що наші відносини з росією залишатимуться неспокійними, оскільки бракуватиме найважливішого активу – довіри.
"У майбутньому Захід – і тут я маю на увазі також Україну – не зможе покладатися на те, що Росія дійсно дотримуватиметься підписаних угод. Росія залишатиметься загрозою ще багато років. Саме тому Україна потребує західних гарантій безпеки", - сказав глава МЗС Австрії.